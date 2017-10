Olympics-Women's canoe sprint K4 500m heats - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Women's canoe sprint K4 500m heats results. The top qualifiers were Germany with 1:31.633 and Hungary with 1:35.769. Results Table Heat 2 1. Germany Carolin Leonhardt/Franziska Weber/Katrin Wagner-Augustin/Tina Dietze 1 minute 31.633 seconds Q 2. Portugal Teresa Portela/Joana Vasconcelos/Beatriz Gomes/Helena Rodrigues 1:32.785 3. Belarus Iryna Pamialova/Nadzeya Papok/Volha Khudzenka/Maryna Paltaran 1:33.676 4. Russia Juliana Salakova/Vera Sobetova/Natalia Podolskaya/Yulia Kachalova 1:33.680 5. Poland Marta Walczykiewicz/Aneta Konieczna/Karolina Naja/Beata Mikolajczyk 1:35.843 Heat 1 1. Hungary Gabriella Szabo/Danusia Kozak/Katalin Kovacs/Krizstina Zur 1:35.769 Q 2. Britain Jessica Walker/Rachel Cawthorn/Angela Hannah/Louisa Sawers 1:37.355 3. France Marie Delattre/Joanne Mayer/Sarah Guyot/Gabrielle Tuleu 1:40.022 4. China Yu Lamei/Li Zhangli/Ren Wenjun/Liu Haiping 1:40.661 5. Serbia Antonia Panda/Antonija Nadj/Renata Major-Kubik/Marta Tibor 1:40.756 6. Australia Rachel Lovell/Hannah Davis/Jo Brigden-Jones/Lyndsie Fogarty 1:41.794 Qualified for Next Round 1. Germany Carolin Leonhardt/Franziska Weber/Katrin Wagner-Augustin/Tina Dietze 1 minute 31.633 seconds 2. Hungary Gabriella Szabo/Danusia Kozak/Katalin Kovacs/Krizstina Zur 1:35.769