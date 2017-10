Olympics-Men's canoe slalom C1 heats Run 2 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Slovakia's Michal Martikan won the Olympic men's canoe slalom C1 heats at the 2012 London Games on Monday with 90.56 points at Lee Valley White Water Centre in London, qualifying for the next round. Results Table Run 1 Run 2 Overall 1. Michal Martikan (Slovakia) 139.46 90.56 90.56 Q 2. Benjamin Savsek (Slovenia) 90.83 203.42 90.83 Q 3. Takuya Haneda (Japan) 101.13 92.72 92.72 Q 4. Sideris Tasiadis (Germany) 96.12 92.83 92.83 Q 5. David Florence (Britain) 101.60 93.04 93.04 Q 6. Ander Elosegi (Spain) 93.24 96.60 93.24 Q 7. Tony Estanguet (France) 93.24 99.20 93.24 Q 8. Grzegorz Kiljanek (Poland) 101.03 93.50 93.50 Q 9. Stanislav Jezek (Czech Republic) 94.09 206.82 94.09 Q 10. Aleksandr Lipatov (Russia) 96.13 95.51 95.51 Q 11. Teng Zhiqiang (China) 95.68 96.06 95.68 Q 12. Kynan Maley (Australia) 96.07 96.68 96.07 Q 13. Stefano Cipressi (Italy) 96.40 99.74 96.40 14. Casey Eichfeld (U.S.) 97.04 102.02 97.04 15. Christos Tsakmakis (Greece) 165.79 105.22 105.22 16. Sebastian Maximiliano Rossi (Arg.)109.41 107.52 107.52 17. Rafail Vergoyazov (Kazakhstan) 125.49 225.23 125.49