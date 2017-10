LONDON, July 31 (Reuters) - France's Tony Estanguet won the gold medal in the men's canoe slalom C1 on Tuesday. Germany's Sideris Tasiadis won the silver and Slovakia's Michal Martikan won the bronze. Results Table 1. Tony Estanguet (France) 97.06 2. Sideris Tasiadis (Germany) 98.09 3. Michal Martikan (Slovakia) 98.31 4. Ander Elosegi (Spain) 102.61 5. Stanislav Jezek (Czech Republic) 105.73 6. Kynan Maley (Australia) 107.08 7. Takuya Haneda (Japan) 110.62 8. Benjamin Savsek (Slovenia) 219.95