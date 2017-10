Olympics-Men's canoe slalom K1 kayak semi-final results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Slovenia's Peter Kauzer won the Olympic men's canoe slalom K1 kayak semi-finals on Wednesday. Results Table 1. Peter Kauzer (Slovenia) 96.02 Q 2. Mateusz Polaczyk (Poland) 96.36 Q 3. Daniele Molmenti (Italy) 96.37 Q 4. Samuel Hernanz (Spain) 97.18 Q 5. Hannes Aigner (Germany) 97.60 Q 6. Benjamin Boukpeti (Togo) 98.13 Q 7. Helmut Oblinger (Austria) 98.99 Q 8. Vavrinec Hradilek (Czech Republic) 99.58 Q 9. Kazuki Yazawa (Japan) 99.99 Q 10. Etienne Daille (France) 100.55 Q 11. Mathieu Doby (Belgium) 102.58 12. Richard Hounslow (Britain) 104.30 13. Mike Kurt (Switzerland) 147.35 14. Eoin Rheinisch (Ireland) 153.98 15. Mike Dawson (New Zealand) 207.63