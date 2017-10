Olympics-Men's canoe slalom K1 kayak final results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Italy's Daniele Molmenti won the Olympic gold medal in the men's canoe slalom K1 kayak on Wednesday. Czech Republic's Vavrinec Hradilek won the silver and Germany's Hannes Aigner won the bronze. Results Table 1. Daniele Molmenti (Italy) 93.43 2. Vavrinec Hradilek (Czech Republic) 94.78 3. Hannes Aigner (Germany) 94.92 4. Mateusz Polaczyk (Poland) 96.14 5. Samuel Hernanz (Spain) 96.95 6. Peter Kauzer (Slovenia) 101.01 7. Etienne Daille (France) 101.87 8. Helmut Oblinger (Austria) 104.28 9. Kazuki Yazawa (Japan) 104.44 10. Benjamin Boukpeti (Togo) 154.23