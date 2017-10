Olympics-Women's canoe slalom K1 kayak heats Run 2 results

LONDON, July 30 (Reuters) - Britain's Lizzie Neave won Run 2 of the women's canoe slalom K1 kayak heats. Results Table Run 1 Run 2 Overall 1. Maialen Chourraut (Spain) 98.75 107.91 98.75Q 2. Lizzie Neave (Britain) 101.95 98.92 98.92Q 3. Clara Giai Pron (Italy) 99.66 112.65 99.66Q 4. Jessica Fox (Australia) 165.36 100.33 100.33Q 5. Stepanka Hilgertova (Czech Republic) 101.50 100.75 100.75Q 6. Jana Dukatova (Slovakia) 105.14 101.37 101.37Q 7. Corinna Kuhnle (Austria) 160.06 101.77 101.77Q 8. Jasmin Schornberg (Germany) 106.27 102.14 102.14Q 9. Natalia Pacierpnik (Poland) 110.58 102.38 102.38Q 10. Emilie Fer (France) 112.77 106.46 106.46Q 11. Eva Tercelj (Slovenia) 107.17 107.57 107.17Q 12. Li Jingjing (China) 108.53 111.22 108.53Q 13. Marta Kharitonova (Russia) 108.85 109.77 108.85Q 14. Hannah Craig (Ireland) 117.07 108.99 108.99Q 15. Luuka Jones (New Zealand) 109.23 258.69 109.23Q 16. Ana Satila (Brazil) 179.92 110.83 110.83 17. Caroline Queen (U.S.) 117.05 136.23 117.05 18. Ella Nicholas (Cook Islands) 118.69 118.29 118.29 19. Moe Kaifuchi (Japan) 171.63 121.29 121.29 20. Elise Chabbey (Switzerland) 162.92 126.46 126.46 21. Jihane Samlal (Morocco) 174.09 276.32 174.09