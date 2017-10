Olympics-Women's canoe slalom K1 kayak semi-final results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Poland's Natalia Pacierpnik won the Olympic women's canoe slalom K1 kayak semi-finals on Thursday. Results Table 1. Natalia Pacierpnik (Poland) 107.79 Q 2. Maialen Chourraut (Spain) 108.34 Q 3. Emilie Fer (France) 109.73 Q 4. Jana Dukatova (Slovakia) 110.48 Q 5. Corinna Kuhnle (Austria) 111.07 Q 6. Marta Kharitonova (Russia) 111.44 Q 7. Jasmin Schornberg (Germany) 112.25 Q 8. Jessica Fox (Australia) 112.63 Q 9. Stepanka Hilgertova (Czech Republic) 114.10 Q 10. Hannah Craig (Ireland) 116.12 Q 11. Li Jingjing (China) 117.02 12. Elizabeth Neave (Britain) 117.30 13. Eva Tercelj (Slovenia) 117.36 14. Luuka Jones (New Zealand) 121.41 15. Clara Giai Pron (Italy) 176.61