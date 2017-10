Olympics-Men's bmx quarter-finals - results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - Men's bmx quarter-finals results. Results Table Heat 1 1. Raymon van der Biezen (Netherlands) 3 points Q 2. Edzus Treimanis (Latvia) 12Q 3. Quentin Caleyron (France) 19Q 4. Khalen Young (Australia) 19Q 5. Morten Therkildsen (Denmark) 20 6. Emilio Andres Falla Buchely (Ecuador) 23 7. Kurt Pickard (New Zealand) 31 8. Renato Rezende (Brazil) 36 Heat 2 1. Connor Fields (U.S.) 3Q 2. Liam Phillips (Britain) 6Q 3. Andres Eduardo Jimenez Caicedo (Colombia) 17Q 4. Rihards Veide (Latvia) 19Q 5. Tory Nyhaug (Canada) 20 6. Moana Moo Caille (France) 23 7. Jelle van Gorkom (Netherlands) 31 8. Maik Baier (Germany) 31 Heat 3 1. Marc Willers (New Zealand) 4Q 2. Joris Daudet (France) 7Q 3. David Herman (U.S.) 18Q 4. Roger Rinderknecht (Switzerland) 18Q 5. Nicholas Long (U.S.) 19 6. Ernesto Pizarro (Argentina) 26 7. Manuel De Vecchi (Italy) 29 8. Daniel Caluag (Philippines) 29 Heat 4 1. Twan van Gendt (Netherlands) 7Q 2. Maris Strombergs (Latvia) 8Q 3. Sam Willoughby (Australia) 16Q 4. Carlos Mario Oquendo Zabala (Colombia) 21Q 5. Luis Brethauer (Germany) 22 6. Arnaud Dubois (Belgium) 24 7. Brian Kirkham (Australia) 25 8. Sifiso Nhlapo (South Africa) 27