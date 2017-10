Olympics-Men's BMX cycling semi-finals results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympic men's BMX cycling semi-finals results on Friday. Results Table Semi-final 1 1. Connor Fields (U.S.) 6 Q 2. Raymon van der Biezen (Netherlands) 8 Q 3. Liam Phillips (Britain) 9 Q 4. Andres Eduardo Jimenez Caicedo (Colombia) 12 Q 5. Edzus Treimanis (Latvia) 14 6. Quentin Caleyron (France) 18 7. Rihards Veide (Latvia) 18 8. Khalen Young (Australia) 25 Semi-final 2 1. Sam Willoughby (Australia) 5 Q 2. Twan van Gendt (Netherlands) 8 Q 3. Maris Strombergs (Latvia) 10 Q 4. Carlos Mario Oquendo Zabala (Colombia) 11 Q 5. David Herman (U.S.) 15 6. Joris Daudet (France) 16 7. Roger Rinderknecht (Switzerland) 19 8. Marc Willers (New Zealand) 26