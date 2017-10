Olympics-Women's BMX cycling semi-finals results

LONDON, Aug 10 (Reuters) - Olympic women's BMX cycling semi-finals results on Friday. Results Table Semi-final 1 1. Caroline Buchanan (Australia) 4 Q 2. Shanaze Reade (Britain) 5 Q 3. Brooke Crain (U.S.) 14 Q 4. Laetitia le Corguille (France) 15 Q 5. Stefany Hernandez (Venezuela) 15 6. Alise Post (U.S.) 18 7. Sandra Aleksejeva (Latvia) 19 8. Lauren Reynolds (Australia) 19 Semi-final 2 1. Mariana Pajon (Colombia) 3 Q 2. Magalie Pottier (France) 6 Q 3. Laura Smulders (Netherlands) 11 Q 4. Sarah Walker (New Zealand) 12 Q 5. Aneta Hladikova (Czech Republic) 16 6. Romana Labounkova (Czech Republic) 17 7. Vilma Rimsaite (Lithuania) 19 8. Squel Stein (Brazil) 28