Olympics-Men's road cycling individual time trial results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Britain's Bradley Wiggins won the Olympic gold medal in the men's road cycling individual time trial event on Wednesday. Germany's Tony Martin won the silver and Britain's Chris Froome won the bronze. Results Table 1. Bradley Wiggins (Britain) 50 minutes 39.54 seconds 2. Tony Martin (Germany) 51:21.54 3. Chris Froome (Britain) 51:47.87 4. Taylor Phinney (U.S.) 52:38.07 5. Marco Pinotti (Italy) 52:49.28 6. Michael Rogers (Australia) 52:51.39 7. Fabian Cancellara (Switzerland) 52:53.71 8. Bert Grabsch (Germany) 53:18.04 9. Jonathan Castroviejo (Spain) 53:29.36 10. Janez Brajkovic (Slovenia) 54:09.72 11. Lieuwe Westra (Netherlands) 54:19.62 12. Vasil Kiryienka (Belarus) 54:30.29 13. Edvald Boasson Hagen (Norway) 54:30.87 14. Lars Bak (Denmark) 54:33.21 15. Jakob Fuglsang (Denmark) 54:34.49 16. Gustav Larsson (Sweden) 54:35.26 17. Philippe Gilbert (Belgium) 54:39.98 18. Nelson Oliveira (Portugal) 54:41.57 19. Jack Bauer (New Zealand) 54:54.16 20. Denis Menchov (Russia) 54:59.26 21. Ramunas Navardauskas (Lithuania) 55:12.32 22. Lars Boom (Netherlands) 55:29.74 23. Alexandr Vinokurov (Kazakhstan) 55:37.05 24. Fumiyuki Beppu (Japan) 55:40.64 25. Maciej Bodnar (Poland) 55:49.67 26. Magno Nazaret (Brazil) 55:50.77 27. David McCann (Ireland) 56:03.77 28. Ryder Hesjedal (Canada) 56:06.18 29. Sylvain Chavanel (France) 56:07.67 30. Michael Albasini (Switzerland) 56:38.38 31. Assan Bazayev (Kazakhstan) 56:40.77 32. Luis Leon Sanchez (Spain) 56:59.16 33. Tomas Gil (Venezuela) 57:05.12 34. Mouhcine Lahsaini (Morocco) 57:25.24 35. Fabio Duarte (Colombia) 57:34.20 36. Alireza Haghi (Iran) 57:41.44 37. Ahmet Akdilek (Turkey) 59:11.19