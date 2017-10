Olympics-Women's road cycling individual time trial results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Kristin Armstrong of the United States won the Olympic gold medal in the women's road cycling individual time trial on Wednesday. Germany's Judith Arndt won the silver and Russia's Olga Zabelinskaya won the bronze. Results Table 1. Kristin Armstrong (U.S.) 37 minutes 34.82 seconds 2. Judith Arndt (Germany) 37:50.29 3. Olga Zabelinskaya (Russia) 37:57.35 4. Linda Villumsen (New Zealand) 37:59.18 5. Clara Hughes (Canada) 38:28.96 6. Emma Pooley (Britain) 38:37.70 7. Amber Neben (U.S.) 38:45.17 8. Ellen van Dijk (Netherlands) 38:53.68 9. Trixi Worrack (Germany) 39:20.73 10. Elizabeth Armitstead (Britain) 39:26.24 11. Pia Sundstedt (Finland) 40:01.69 12. Tatiana Antoshina (Russia) 40:12.49 13. Shara Gillow (Australia) 40:25.03 14. Emma Johansson (Sweden) 40:38.56 15. Audrey Cordon (France) 40:40.51 16. Marianne Vos (Netherlands) 40:40.79 17. Emilia Fahlin (Sweden) 41:15.86 18. Clemilda Fernandes (Brazil) 41:25.39 19. Denise Ramsden (Canada) 41:44.81 20. Yelena Tchalykh (Azerbaijan) 41:47.06 21. Tatiana Guderzo (Italy) 41:48.94 22. Noemi Cantele (Italy) 41:51.18 23. Liesbet De Vocht (Belgium) 42:08.28 24. Ashleigh Moolman (South Africa) 42:23.57