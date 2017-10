Olympics-Men's track cycling sprint quarterfinal results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic men's track cycling sprint quarterfinal results on Sunday. Heat 4 1. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 2 2. Denis Dmitriev (Russia) 0 Heat 3 1. Shane Perkins (Australia) 2 2. Jimmy Watkins (U.S.) 0 Heat 2 1. Gregory Bauge (France) 2 2. Robert Forstemann (Germany) 0 Heat 1 1. Jason Kenny (Britain) 2 2. Azizulhasni Awang (Malaysia) 0 Qualified for Next Round Jason Kenny (Britain) Gregory Bauge (France) Shane Perkins (Australia) Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago)