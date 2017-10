Olympics-Men's cycling-track sprint qualification results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Britain's Jason Kenny beat France's Gregory Bauge in the Olympic men's cycling-track sprint qualification at the 2012 London Games on Saturday. Kenny won 9.713 at the Velodrome in London to reach the next round. Results Table Race : 1. Jason Kenny (Britain) 9.713 seconds Q 2. Gregory Bauge (France) 9.952 Q 3. Shane Perkins (Australia) 9.987 Q 4. Robert Foerstemann (Germany) 10.072 Q 5. Denis Dmitriev (Russia) 10.088 Q 6. Hersony Canelon (Venezuela) 10.123 Q 7. Seiichiro Nakagawa (Japan) 10.144 Q 8. Zhang Miao (China) 10.155 Q 9. Edward Dawkins (New Zealand) 10.201 Q 10. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 10.202 Q 11. Azizulhasni Awang (Malaysia) 10.226 Q 12. Jimmy Watkins (U.S.) 10.247 Q 13. Pavel Kelemen (Czech Republic) 10.311 Q 14. Damian Zielinski (Poland) 10.323 Q 15. Bernard Esterhuizen (South Africa) 10.350 Q 16. Hodei Mazquiaran Uria (Spain) 10.604 Q 17. Zafeirios Volikakis (Greece) 10.663 Q