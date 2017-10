Olympics-Men's track cycling sprint last 16 results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Olympic men's track cycling sprint last 16 results on Saturday. Results Table Race : Heat 6 1. Jimmy Watkins (U.S.) 10.511 seconds Q 2. Pavel Kelemen (Czech Republic) Race : Heat 5 1. Denis Dmitriev (Russia) 10.278 Q 2. Azizulhasni Awang (Malaysia) Race : Heat 4 1. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 10.467 Q 2. Robert Foerstemann (Germany) Race : Heat 3 1. Shane Perkins (Australia) 10.978 Q 2. Hersony Canelon (Venezuela) REL Race : Heat 2 1. Gregory Bauge (France) 10.490 Q 2. Seiichiro Nakagawa (Japan) Race : Heat 1 1. Jason Kenny (Britain) 10.363 Q 2. Bernard Esterhuizen (South Africa) Qualified for Next Round 1. Denis Dmitriev (Russia) 10.278 seconds 2. Jason Kenny (Britain) 10.363 3. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 10.467 4. Gregory Bauge (France) 10.490 5. Jimmy Watkins (U.S.) 10.511 6. Shane Perkins (Australia) 10.978