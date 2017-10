Olympics-Men's cycling-track sprint last 32 results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Men's cycling-track sprint last 32 results. Results Table Race : Heat 9 1. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 10.221 seconds Q 2. Edward Dawkins (New Zealand) Race : Heat 8 1. Azizulhasni Awang (Malaysia) 10.473 Q 2. Zhang Miao (China) Race : Heat 7 1. Jimmy Watkins (U.S.) 10.399 Q 2. Seiichiro Nakagawa (Japan) Race : Heat 6 1. Pavel Kelemen (Czech Republic) 10.840 Q 2. Hersony Canelon (Venezuela) REL Race : Heat 5 1. Denis Dmitriev (Russia) 10.690 Q 2. Damian Zielinski (Poland) Race : Heat 4 1. Robert Foerstemann (Germany) 11.100 Q 2. Bernard Esterhuizen (South Africa) Race : Heat 3 1. Shane Perkins (Australia) 10.722 Q 2. Hodei Mazquiaran Uria (Spain) Race : Heat 2 1. Gregory Bauge (France) Q . Zafeirios Volikakis (Greece) DSQ Race : Heat 1 1. Jason Kenny (Britain) Q