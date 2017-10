LONDON, Aug 4 (Reuters) - Olympic men's track cycling sprint repechage first round results on Saturday. Results Table Race : Heat 3 1. Bernard Esterhuizen (South Africa) 10.762 seconds Q 2. Hodei Mazquiaran Uria (Spain) 3. Zhang Miao (China) Race : Heat 2 1. Seiichiro Nakagawa (Japan) 10.792 Q 2. Damian Zielinski (Poland) Race : Heat 1 1. Hersony Canelon (Venezuela) 10.439 Q 2. Edward Dawkins (New Zealand)