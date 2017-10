LONDON, Aug 4 (Reuters) - Olympic men's track cycling sprint repechage second round results on Saturday. Results Table Race : Heat 2 1. Azizulhasni Awang (Malaysia) 10.456 seconds Q 2. Hersony Canelon (Venezuela) 3. Seiichiro Nakagawa (Japan) Race : Heat 1 1. Robert Foerstemann (Germany) 10.881 Q 2. Pavel Kelemen (Czech Republic) 3. Bernard Esterhuizen (South Africa) Qualified for Next Round 1. Azizulhasni Awang (Malaysia) 10.456 seconds 2. Robert Foerstemann (Germany) 10.881