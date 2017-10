Olympics-Britain win men's track cycling team pursuit qualification - results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Britain won the Olympic men's track cycling team pursuit qualification on Thursday. Results Table 1. Britain Edward Clancy/Geraint Thomas/Steven Burke/Peter Kennaugh 3 minutes 52.499 Q WR seconds 2. Australia Jack Bobridge/Glenn O'Shea/Rohan Dennis/Michael Hepburn 3:55.694 Q 3. New Zealand Sam Bewley/Westley Gough/Marc Ryan/Jesse Sergent 3:57.607 Q 4. Denmark Lasse Hansen/Michael Morkov/Rasmus Quaade/Casper von Folsach 3:58.298 Q 5. Russia Evgeny Kovalev/Ivan Kovalev/Alexei Markov/Alexander Serov 3:59.264 Q 6. Spain Pablo Aitor Bernal/Sebastian Mora/David Muntaner/Albert Torres 4:02.113 Q 7. Colombia Juan Esteban Arango/Edwin Avila/Arles Castro/Weimar Roldan 4:03.712 Q 8. Netherlands Levi Heimans/Jenning Huizenga/Wim Stroetinga/Tim Veldt 4:03.818 Q 9. Belgium Gijs Van Hoecke/Dominique Cornu/Jonathan Dufrasne/Kenny De Ketele 4:04.053 10. South Korea Choi Seung-Woo/Jang Sun-Jae/Park Keon-Woo/Park Seon-Ho 4:07.210