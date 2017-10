Olympics-Men's track cycling team sprint qualification Heat 5 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Men's track cycling team sprint qualification Heat 5 results on Thursday. Race : Heat 5 1. Britain Philip Hindes/Chris Hoy/Jason Kenny 43.065 seconds Q 5. Germany Rene Enders/Maximilian Levy/Robert Forstemann 43.710 Q Race : Heat 4 2. France Gregory Bauge/Michael d'Almeida/Kevin Sireau 43.097 Q 3. Australia Matthew Glaetzer/Shane Perkins/Scott Sunderland 43.377 Q Race : Heat 3 4. Russia Sergey Borisov/Denis Dmitriev/Sergey Kucherov 43.681 Q 7. New Zealand Edward Dawkins/Ethan Mitchell/Simon Van Velthooven 44.175 Q Race : Heat 2 6. China Cheng Changsong/Zhang Lei/Zhang Miao 43.751 Q 8. Japan Seiichiro Nakagawa/Yudai Nitta/Kazunari Watanabe 44.324 Q Race : Heat 1 9. Venezuela Hersony Canelon/Cesar Marcano/Angel Pulgar 44.654 10. Poland Maciej Bielecki/Kamil Kuczynski/Damian Zielinski 44.712 Qualified for Next Round . Britain Philip Hindes/Chris Hoy/Jason Kenny 43.065 . France Gregory Bauge/Michael d'Almeida/Kevin Sireau 43.097 . Australia Matthew Glaetzer/Shane Perkins/Scott Sunderland 43.377 . Russia Sergey Borisov/Denis Dmitriev/Sergey Kucherov 43.681 . Germany Rene Enders/Maximilian Levy/Robert Forstemann 43.710 . China Cheng Changsong/Zhang Lei/Zhang Miao 43.751 . New Zealand Edward Dawkins/Ethan Mitchell/Simon Van Velthooven 44.175 . Japan Seiichiro Nakagawa/Yudai Nitta/Kazunari Watanabe 44.324