Olympics-Women's cycling-track keirin repechage round heat 2 - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - France's Clara Sanchez was the top qualifier in heat 2 of the Olympic women's cycling-track keirin repechage round on Friday. Results Table Race : Heat 2 1. Clara Sanchez (France) 11.259 seconds Q 2. Natasha Hansen (New Zealand) Q 3. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) Q 4. Lyubov Shulika (Ukraine) 5. Fatehah Mustapa (Malaysia) 6. Lee Hyejin (Korea) Race : Heat 1 1. Lee Wai Sze (Hong Kong, China) 10.992 Q 2. Willy Kanis (Netherlands) Q 3. Monique Sullivan (Canada) Q 4. Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) 5. Olga Panarina (Belarus) 6. Juliana Gaviria Rendon (Colombia) Qualified for Next Round 1. Lee Wai Sze (Hong Kong) 10.992 seconds 2. Clara Sanchez (France) 11.259 3. Natasha Hansen (New Zealand) Q 3. Willy Kanis (Netherlands) Q 5. Monique Sullivan (Canada) Q 5. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) Q