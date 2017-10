Olympics-Women's cycling-track keirin second round Heat 2 - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Britain's Victoria Pendleton was the top qualifier in the second heat of the Olympic women's cycling-track keirin second round on Friday. Results Table Race : Heat 2 1. Victoria Pendleton (Britain) 11.093 seconds Q 2. Clara Sanchez (France) Q 3. Guo Shuang (China) Q 4. Ekaterina Gnidenko (Russia) 5. Natasha Hansen (New Zealand) 6. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) Race : Heat 1 1. Anna Meares (Australia) 11.175 Q 2. Monique Sullivan (Canada) Q 3. Lee Wai Sze (Hong Kong) Q 4. Willy Kanis (Netherlands) 5. Simona Krupeckaite (Lithuania) 6. Kristina Vogel (Germany) Qualified for Next Round 1. Victoria Pendleton (Britain) 11.093 seconds 2. Anna Meares (Australia) 11.175 3. Monique Sullivan (Canada) Q 3. Clara Sanchez (France) Q 5. Lee Wai Sze (Hong Kong, China) Q 5. Guo Shuang (China) Q