Olympics-Women's cycling-track omnium points race results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Poland's Malgorzata Wojtyra won the Olympic women's cycling-track omnium points race on Monday. Results Table Flying Lap Points Race Overall 1. Sarah Hammer (U.S.) 14.369 25 10 2. Tara Whitten (Canada) 14.516 28 10 3. Laura Trott (Britain) 14.057 14 11 4. Annette Edmondson (Australia) 14.261 10 14 5. Jolien D'Hoore (Belgium) 14.594 25 14 6. Tatsyana Sharakova (Belarus) 14.701 28 14 7. Malgorzata Wojtyra (Poland) 14.754 34 14 8. Leire Olaberria (Spain) 14.463 3 19 9. Clara Sanchez (France) 14.058 0 20 10. Kirsten Wild (Netherlands) 14.335 2 20 11. Marlies Mejias (Cuba) 14.554 4 20 12. Evgenia Romanyuta (Russia) 14.909 24 21 13. Joanne Kiesanowski (New Zealand) 14.924 22 23 14. Li Huang (China) 14.571 2 24 15. Angie Gonzalez (Venezuela) 15.115 20 26 16. Maria Luisa Calle (Colombia) 15.559 22 26 17. Hsiao Mei Yu (Taiwan) 14.662 2 28 18. Lee Min-Hye (Korea) 14.793 3 28