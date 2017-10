Olympics-Women's cycling-track omnium elimination results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Britain's Laura Trott won the Olympic women's cycling-track omnium elimination on Monday. Results Table Flying Lap Points Elimination Overall Race 1. Laura Trott (Britain) 14.057 14 1 12 2. Sarah Hammer (U.S.) 14.369 25 2 12 3. Annette Edmondson (Australia) 14.261 10 3 17 4. Tara Whitten (Canada) 14.516 28 8 18 5. Jolien D'Hoore (Belgium) 14.594 25 6 20 6. Malgorzata Wojtyra (Poland) 14.754 34 10 24 7. Kirsten Wild (Netherlands) 14.335 2 5 25 8. Evgenia Romanyuta (Russia) 14.909 24 4 25 9. Marlies Mejias (Cuba) 14.554 4 9 29 10. Tatyana Sharakova (Belarus) 14.701 28 15 29 11. Joanne Kiesanowski (New Zealand) 14.924 22 7 30 12. Leire Olaberria (Spain) 14.463 3 12 31 13. Clara Sanchez (France) 14.058 0 13 33 14. Lee Minhye (Korea) 14.793 3 11 39 15. Li Huang (China) 14.571 2 16 40 16. Maria Luisa Calle (Colombia) 15.559 22 14 40 17. Angie Gonzalez (Venezuela) 15.115 20 18 44 18. Hsiao Mei Yu (Taiwan) 14.662 2 17 45