Olympics-Women's track cycling sprint last 16 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic women's track cycling sprint last 16 results on Sunday. Results Table Heat 6 1. Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) 11.485 seconds Q 2. Lee Wai Sze (Hong Kong) Heat 5 1. Simona Krupeckaite (Lithuania) 11.486 Q 2. Olga Panarina (Belarus) Heat 4 1. Kristina Vogel (Germany) 11.547 Q 2. Lyubov Shulika (Ukraine) Heat 3 1. Guo Shuang (China) 11.431 Q 2. Natasha Hansen (New Zealand) Heat 2 1. Anna Meares (Australia) 11.566 Q 2. Monique Sullivan (Canada) Heat 1 1. Victoria Pendleton (Britain) 11.840 Q 2. Willy Kanis (Netherlands) Qualified for Next Round 1. Guo Shuang (China) 11.431 seconds 2. Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) 11.485 3. Simona Krupeckaite (Lithuania) 11.486 4. Kristina Vogel (Germany) 11.547 5. Anna Meares (Australia) 11.566 6. Victoria Pendleton (Britain) 11.840