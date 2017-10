Olympics-Women's track cycling sprint last 32 results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic women's track cycling sprint last 32 results on Sunday. Results Table Heat 9 1. Lyubov Shulika (Ukraine) 11.808 seconds Q 2. Natasha Hansen (New Zealand) Heat 8 1. Simona Krupeckaite (Lithuania) 11.528 Q 2. Willy Kanis (Netherlands) Heat 7 1. Lee Wai Sze (Hong Kong) 11.300 Q 2. Monique Sullivan (Canada) Heat 6 1. Lisandra Guerra Rodriguez (Cuba) 11.390 Q 2. Juliana Gaviria Rendon (Colombia) Heat 5 1. Olga Panarina (Belarus) 11.608 Q 2. Lee Hyejin (South Korea) Heat 4 1. Kristina Vogel (Germany) 11.605 Q 2. Virginie Cueff (France) Heat 3 1. Guo Shuang (China) 11.371 Q 2. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) Heat 2 1. Anna Meares (Australia) 11.800 Q 2. Kayono Maeda (Japan) Heat 1 1. Victoria Pendleton (Britain) 11.775 Q 2. Ekaterina Gnidenko (Russia)