Olympics-Women's track cycling sprint repechage first round results

LONDON, Aug 5 (Reuters) - Olympic women's track cycling sprint repechage first round results on Sunday. Results Table Heat 3 1. Willy Kanis (Netherlands) 11.643 seconds Q 2. Virginie Cueff (France) 3. Daniela Grelui Larreal (Venezuela) Heat 2 1. Monique Sullivan (Canada) 11.572 Q 2. Lee Hyejin (South Korea) 3. Kayono Maeda (Japan) Heat 1 1. Natasha Hansen (New Zealand) 11.882 Q 2. Juliana Gaviria Rendon (Colombia) 3. Ekaterina Gnidenko (Russia) Qualified for Next Round 1. Monique Sullivan (Canada) 11.572 2. Willy Kanis (Netherlands) 11.643 3. Natasha Hansen (New Zealand) 11.882