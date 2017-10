Olympics-Women's cycling-track team pursuit qualification - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Britain beat the United States 3:15.669 in the Olympic women's cycling-track team pursuit at the 2012 London Games on Friday. Britain advanced to the next round. Results Table Race : 1. Britain Dani King/Laura Trott/Joanna Rowsell 3 minutes 15.669 Q WR seconds 2. U.S. Sarah Hammer/Dotsie Bausch/Jennie Reed 3:19.406 Q 3. Australia Annette Edmondson/Melissa Hoskins/Josephine Tomic 3:19.719 Q 4. Canada Tara Whitten/Gillian Carleton/Jasmin Glaesser 3:19.816 Q 5. New Zealand Lauren Ellis/Jaime Nielsen/Alison Shanks 3:20.421 Q 6. Netherlands Kirsten Wild/Amy Pieters/Ellen van Dijk 3:21.602 Q 7. Germany Judith Arndt/Charlotte Becker/Lisa Brennauer 3:22.058 Q 8. Belarus Tatsyana Sharakova/Alena Dylko/Aksana Papko 3:22.850 Q 9. Ukraine Yelizaveta Bochkaryova/Svitlana Galyuk/Lesya Kalitovska 3:25.160 10. China Jiang Fan/Jiang Wenwen/Liang Jing 3:26.049