Olympics-Women's track cycling team pursuit first round results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Olympic women's track cycling team pursuit first round results on Saturday. Results Table Race : Heat 4 1. Britain Dani King/Laura Trott/Joanna Rowsell 3 minutes 14.682 seconds Q (WR) 2. Canada Tara Whitten/Gillian Carleton/Jasmin Glaesser 3:17.454 Race : Heat 3 1. U.S. Sarah Hammer/Dotsie Bausch/Jennie Reed 3:16.853 Q 2. Australia Annette Edmondson/Melissa Hoskins/Josephine Tomic 3:16.935 Race : Heat 2 1. New Zealand Lauren Ellis/Jaime Nielsen/Alison Shanks 3:18.514 2. Belarus Tatsyana Sharakova/Alena Dylko/Aksana Papko 3:21.942 Race : Heat 1 1. Netherlands Kirsten Wild/Amy Pieters/Vera Koedooder/Ellen van Dijk 3:20.013 2. Germany Judith Arndt/Charlotte Becker/Lisa Brennauer 3:21.086