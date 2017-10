Olympics-Women's track cycling team sprint qualification Heat 5 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Women's track cycling team sprint qualification Heat 5 results on Thursday. Race : Heat 5 1. China Gong Jinjie/Guo Shuang WR 32.447 seconds Q 3. Germany Kristina Vogel/Miriam Welte 32.630 Q Race : Heat 4 2. Britain Victoria Pendleton/Jessica Varnish 32.526 Q 4. Australia Kaarle McCulloch/Anna Meares 32.825 Q Race : Heat 3 5. Netherlands Yvonne Hijgenaar/Willy Kanis 33.253 Q 6. France Sandie Clair/Virginie Cueff 33.638 Q Race : Heat 2 7. Ukraine Lyubov Shulyka/Olena Tsyos 33.708 Q 10. Colombia Diana Garcia/Juliana Gaviria 34.870 Race : Heat 1 8. Venezuela Daniela Larreal/Maria Esthela Vilera 34.320 Q 9. South Korea Lee Eun-Ji/Lee Hye-Jin 34.636 Qualified for Next Round . China Gong Jinjie/Guo Shuang 32.447 . Britain Victoria Pendleton/Jess Varnish 32.526 . Germany Kristina Vogel/Miriam Welte 32.630 . Australia Kaarle McCulloch/Anna Meares 32.825 . Netherlands Yvonne Hijgenaar/Willy Kanis 33.253 . France Sandie Clair/Virginie Cueff 33.638 . Ukraine Lyubov Shulyka/Olena Tsyos 33.708 . Venezuela Daniela Larreal/Maria Esthela Vilera 34.320