Olympics-Men's diving 10m platform final results

LONDON, Aug 11 (Reuters) - The United States' David Boudia won the Olympic gold medal in the men's diving 10m platform on Saturday. China's Qiu Bo won the silver and Britain's Thomas Daley won the bronze. Results Table 1. David Boudia (U.S.) 568.65 points 2. Qiu Bo (China) 566.85 3. Thomas Daley (Britain) 556.95 4. Victor Minibaev (Russia) 527.80 5. Jose Antonio Guerra (Cuba) 527.70 6. Lin Yue (China) 527.30 7. Ivan Garcia Navarro (Mexico) 521.65 8. Martin Wolfram (Germany) 506.65 9. Nicholas McCrory (U.S.) 505.40 10. Sascha Klein (Germany) 496.30 11. Riley McCormick (Canada) 493.35 12. Oleksandr Bondar (Ukraine) 443.70 ()