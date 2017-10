Olympics-Men's diving 3m springboard preliminary round results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Men's diving 3m springboard preliminary round results on Monday. Results Table 1. Ilya Zakharov (Russia) 507.65 Q points 2. He Chong (China) 500.90 Q 3. Troy Dumais (U.S.) 486.60 Q 4. Patrick Hausding (Germany) 477.15 Q 5. Yahel Castillo Huerta (Mexico) 475.25 Q 6. Illya Kvasha (Ukraine) 470.25 Q 7. Chris Colwill (U.S.) 461.35 Q 8. Javier Illana Garcia (Spain) 460.35 Q 9. Alexandre Despatie (Canada) 458.55 Q 10. Ken Nee Yeoh (Malaysia) 452.60 Q 11. Qin Kai (China) 451.60 Q 12. Francois Imbeau-Dulac (Canada) 449.30 Q 13. Matthieu Rosset (France) 445.15 Q 14. Cesar Castro (Brazil) 441.90 Q 15. Ethan Warren (Australia) 441.50 Q 16. Evgeny Kuznetsov (Russia) 440.95 Q 17. Oleksiy Prygorov (Ukraine) 439.80 Q 18. Chris Mears (Britain) 436.05 Q 19. Qiang Huang (Malaysia) 433.85 20. Michele Benedetti (Italy) 433.05 21. Sebastian Villa Castaneda (Colombia) 414.90 22. Damien Cely (France) 413.30 23. Daniel Islas Arroyo (Mexico) 410.60 24. Tommaso Rinaldi (Italy) 400.00 25. Robert Paez Rodriguez (Venezuela) 382.60 26. Stefanos Paparounas (Greece) 366.10 27. Jack Laugher (Britain) 330.00 28. Edickson Contreras Bracho (Venezuela) 301.45 29. Stephan Feck (Germany) 133.80