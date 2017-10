Olympics-Men's diving 3m springboard semi-final results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Men's diving 3m springboard semi-final results. Results Table 1. He Chong (China) 510.15 Q points 2. Ilya Zakharov (Russia) 505.60 Q 3. Qin Kai (China) 500.35 Q 4. Yahel Castillo Huerta (Mexico) 499.65 Q 5. Troy Dumais (U.S.) 490.55 Q 6. Patrick Hausding (Germany) 485.55 Q 7. Illya Kvasha (Ukraine) 478.60 Q 8. Alexandre Despatie (Canada) 472.80 Q 9. Chris Mears (Britain) 461.00 Q 10. Javier Illana Garcia (Spain) 458.05 Q 11. Ethan Warren (Australia) 456.85 Q 12. Ken Nee Yeoh (Malaysia) 441.65 Q 13. Francois Imbeau-Dulac (Canada) 440.20 14. Evgeny Kuznetsov (Russia) 437.70 15. Matthieu Rosset (France) 422.50 16. Oleksiy Prygorov (Ukraine) 414.15 17. Cesar Castro (Brazil) 388.40 18. Chris Colwill (U.S.) 339.80