Olympics-Women's diving 10m platform medal results

LONDON, Aug 9 (Reuters) - China's Chen Ruolin won the Olympic gold medal in the women's diving 10m platform event on Thursday. Australia's Brittany Broben won the silver and Malaysia's Pandelela Rinong Pamg won the bronze. Results Table 1. Chen Ruolin (China) 422.30 points 2. Brittany Broben (Australia) 366.50 3. Pandelela Rinong Pamg (Malaysia) 359.20 4. Melissa Wu (Australia) 358.10 5. Yulia Koltunova (Russia) 357.90 6. Paola Espinosa Sanchez (Mexico) 356.20 7. Christin Steuer (Germany) 351.35 8. Noemi Batki (Italy) 350.05 9. Hu Yadan (China) 349.50 10. Roseline Filion (Canada) 349.10 11. Meaghan Benfeito (Canada) 345.15 12. Iuliia Prokopchuk (Ukraine) 344.55