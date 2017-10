Olympics-Women's diving 3m springboard preliminary round - results

LONDON, Aug 3 (Reuters) - Women's diving 3m springboard preliminary round. Results Table 1. Wu Minxia (China) 387.95 Q points 2. He Zi (China) 363.85 Q 3. Tania Cagnotto (Italy) 349.80 Q 4. Jennifer Abel (Canada) 344.15 Q 5. Sharleen Stratton (Australia) 342.70 Q 6. Emilie Heymans (Canada) 337.20 Q 7. Christina Loukas (U.S.) 330.45 Q 8. Nadezda Bazhina (Russia) 325.00 Q 9. Laura Sanchez Soto (Mexico) 320.15 Q 10. Cassidy Krug (U.S.) 320.10 Q 11. Anna Lindberg (Sweden) 318.60 Q 12. Nora Subschinski (Germany) 311.70 Q 13. Francesca Dallape' (Italy) 311.25 Q 14. Olena Fedorova (Ukraine) 308.70 Q 15. Katja Dieckow (Germany) 303.90 Q 16. Rebecca Gallantree (Britain) 299.25 Q 17. Hannah Starling (Britain) 298.95 Q 18. Jaele Patrick (Australia) 289.65 Q 19. Anastasiia Pozdniakova (Russia) 286.50 20. Jun Hoong Cheong (Malaysia) 272.45 21. Anna Pysmenska (Ukraine) 271.50 22. Flora Gondos (Hungary) 266.45 23. Jocelyn Castillo Suarez (Venezuela) 266.00 24. Yan Yee Ng (Malaysia) 257.85 25. Nora Barta (Hungary) 257.70 26. Fanny Bouvet (France) 257.10 27. Marion Farissier (France) 248.70 28. Juliana Veloso (Brazil) 241.15 29. Arantxa Chavez Munoz (Mexico) 225.45 30. Jenifer Benitez Benitez (Spain) 224.60