Olympics-Women's diving 3m springboard semi-finals results

LONDON, Aug 4 (Reuters) - Women's diving 3m springboard semi-finals results on Saturday. Results Table 1. Wu Minxia (China) 394.40 Q points 2. Tania Cagnotto (Italy) 362.10 Q 3. He Zi (China) 354.50 Q 4. Jennifer Abel (Canada) 353.25 Q 5. Cassidy Krug (U.S.) 345.60 Q 6. Christina Loukas (U.S.) 339.75 Q 7. Laura Sanchez Soto (Mexico) 336.50 Q 8. Emilie Heymans (Canada) 331.35 Q 9. Sharleen Stratton (Australia) 327.60 Q 10. Anna Lindberg (Sweden) 319.80 Q 11. Jaele Patrick (Australia) 315.60 Q 12. Olena Fedorova (Ukraine) 314.70 Q 13. Hannah Starling (Britain) 313.95 14. Nora Subschinski (Germany) 313.20 15. Francesca Dallape' (Italy) 312.60 16. Katja Dieckow (Germany) 312.50 17. Nadezda Bazhina (Russia) 310.70 18. Rebecca Gallantree (Britain) 267.10