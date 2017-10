Olympics-Equestrian eventing individual cross country results

LONDON, July 30 (Reuters) - Britain's Nicola Wilson, Australia's Christopher Burton and Germany's Ingrid Klimke won the equestrian eventing individual cross country with 0.0 points. The leaders after this phase are Sweden's Sara Algotsson and Germany's Ingrid Klimke with 39.30 points and New Zealand's Mark Todd with 39.50 points. Results Table 1. Nicola Wilson (Opposition Buzz) (Britain) 0.0 points 1. Christopher Burton (Holstein Park) (Australia) 0.0 1. Ingrid Klimke (Abraxxas) (Germany) 0.0 4. Ludwig Svennerstal (Shamwari 4) (Sweden) 0.4 5. Mary Thomson-King (Imperial Cavalier) (Britain) 1.2 6. Aoife Clark (Master Crusoe) (Ireland) 3.6 6. Boyd Martin (Otis Barbotiere) (U.S.) 3.6 8. Jonathan Paget (Clifton Promise) (New Zealand) 4.8 8. Joseph Murphy (Electric Cruise) (Ireland) 4.8 10. Peter Thomsen (Barny 47) (Germany) 5.2 11. Karen O'Connor (Mr.Medicott) (U.S.) 5.6 12. Jonelle Richards (Flintstar) (New Zealand) 6.0 13. Andrew Hoy (Rutherglen) (Australia) 7.6 14. Dirk Schrade (King Artus) (Germany) 10.8 15. Linda Algotsson (La Fair) (Sweden) 20.0 16. Virginie Caulier (Nepal Du Sudre) (Belgium) 21.2 17. Tim Lips (Oncarlos) (Netherlands) 22.0 18. Tiana Coudray (Ringwood Magister) (U.S.) 25.6 19. Andrey Korshunov (Fabiy) (Russia) 32.8 20. Ronald Zabala-Goetschel (Master Rose) (Ecuador) 36.0 21. Sara Algotsson (Wega) (Sweden) 39.3 22. Mark Todd (NZB Campino) (New Zealand) 39.5 23. Aurelien Kahn (Cadiz) (France) 39.6 24. Lionel Guyon (Nemetis de Lalou) (France) 40.0 25. Michael Jung (Sam) (Germany) 40.6 26. Tina Cook (Miners Frolic) (Britain) 42.0 27. Marcio Carvalho Jorgo (Josephine) (Brazil) 42.8 28. Sandra Auffarth (Opgun Louvo) (Germany) 44.8 29. Andrew Nicholson (Nereo) (New Zealand) 45.0 30. Alexander Peternell (Asih) (South Africa) 46.0 30. Denis Mesples (Oregon de la Vigne) (France) 46.0 32. Zara Phillips (High Kingdom) (Britain) 46.1 33. Phillip Dutton (Mystery Whisper) (U.S.) 47.1 34. Niklas Lindback (Mister Pooh) (Sweden) 48.0 35. Stefano Brecciaroli (Apollo van de Wendi Kurt Hoeve) (Italy) 50.1 36. Karin Donckers (Gazelle De La Brasserie) (Belgium) 51.6 36. Donatien Schauly (Ocarina du Chanois) (France) 51.6 38. William Fox-Pitt (Lionheart) (Britain) 53.3 39. Vittoria Panizzon (Borough Pennyz) (Italy) 53.5 40. Caroline Powell (Lenamore) (New Zealand) 53.8 41. Samantha Albert (Carraigh Dubh) (Jamaica) 54.0 42. Nicolas Touzaint (Hildago de I'lle) (France) 55.2 43. Marc Rigouts (Dunkas) (Belgium) 56.8 44. Jessica Phoenix (Exponential) (Canada) 57.2 45. Toshiyuki Tanaka (Marquis de Plescop) (Japan) 60.0 46. Malin Petersen (Sofarsogood) (Sweden) 61.2 47. Andrew Heffernan (Millthyme Corolla) (Netherlands) 63.0 48. Michelle Mueller (Amistad) (Canada) 63.2 49. Joris Van Springel (Lully des Aulnes) (Belgium) 64.7 50. Mark Kyle (Coolio) (Ireland) 65.9 51. Nina Rujiraporn Ligon (Butts Leon) (Thailand) 69.9 52. Atsushi Negishi (Pretty Darling CD) (Japan) 76.0 53. Pawel Spisak (Wag) (Poland) 77.2 54. Lucinda Fredericks (Flying Finish) (Australia) 78.0 55. Ruy Fonseca (Tom Bombadill Too) (Brazil) 80.3 56. William Coleman (Twizzel) (U.S.) 82.7 57. Marcelo Tosi (Eleda All Black) (Brazil) 87.6 58. Mykhailo Nastenko (Coolroy Piter) (Russia) 111.8 59. Aliaksandr Faminou (Pasians) (Belarus) 116.5 . Harald Ambros (O-Felitz) (Austria) EL . Alena Tseliapushkina (Passat) (Belarus) EL . Peter Barry (Kilrodan Abbott) (Canada) EL . Michael Ryan (Ballylynch Adventure) (Ireland) EL . Takayuki Yumira (Latina) (Japan) EL . Carl Bouckaert (Cyrano Z) (Belgium) EL . Hawley Bennett-Awad (Gin & Juice) (Canada) EL . Sam Griffiths (Happy Times) (Australia) EL . Serguei Fofanoff (Barbara) (Brazil) EL . Camilla Speirs (Portersize Just A Jiff) (Ireland) EL . Kenki Sato (Chippieh) (Japan) EL . Rebecca Howard (Riddle Master) (Canada) EL . Elaine Pen (Vira) (Netherlands) EL . Yoshiaki Oiwa (Noonday de Conde) (Japan) EL . Clayton Fredericks (Bendigo) (Australia) EL