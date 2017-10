Olympics-Equestrian dressage individual grand prix Day 1 results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Britain's Carl Hester won Day 1 of the Olympic equestrian dressage individual grand prix on Thursday. Results Table Overall 1. Carl Hester (Uthopia) (Britain) 77.720 2. Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris) (Britain) 76.839 3. Dorothee Schneider (Diva Royal) (Germany) 76.277 4. Anna Kasprzak (Donnperignon) (Denmark) 75.289 5. Anky van Grunsven (IPS Salinero) (Netherlands) 73.343 6. Morgan Barbancon Mestres (Painted Black) (Spain) 72.751 7. Claudia Fassaert (Donnerfee) (Belgium) 71.793 8. Anne van Olst (Clearwater) (Denmark) 71.322 9. Anabel Balkenhol (Dablino) (Germany) 70.973 10. Patrick van der Meer (Uzzo) (Netherlands) 70.912 11. Mikaela Lindh (Mas Guapo) (Finland) 70.729 12. Emma Kanerva (Spirit) (Finland) 70.395 13. Jan Ebeling (Rafalca) (U.S.) 70.243 14. Anna Merveldt (Coryolano) (Ireland) 69.772 15. Lyndal Oatley (Sandro Boy) (Australia) 69.377 16. Jose Manuel Martin Dockx (Grandioso) (Spain) 69.043 17. Hiroshi Hoketsu (Whisper) (Japan) 68.739 18. Jacqueline Brooks (D-Niro) (Canada) 68.526 19. Kristy Oatley (Clive) (Australia) 68.222 20. Minna Telde (Santana) (Sweden) 67.477 21. Michal Rapcewicz (Randon) (Poland) 66.915 22. Luiza Tavares de Almeida (Pastor) (Brazil) 65.866 23. Louisa Hill (Antonello) (New Zealand) 65.258 24. Yassine Rahmouni (Floresco) (Morocco) 64.453 Day 1 1. Carl Hester (Uthopia) (Britain) 77.720 2. Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris) (Britain) 76.839 3. Dorothee Schneider (Diva Royal) (Germany) 76.277 4. Anna Kasprzak (Donnperignon) (Denmark) 75.289 5. Anky van Grunsven (IPS Salinero) (Netherlands) 73.343 6. Morgan Barbancon Mestres (Painted Black) (Spain) 72.751 7. Claudia Fassaert (Donnerfee) (Belgium) 71.793 8. Anne van Olst (Clearwater) (Denmark) 71.322 9. Anabel Balkenhol (Dablino) (Germany) 70.973 10. Patrick van der Meer (Uzzo) (Netherlands) 70.912 11. Mikaela Lindh (Mas Guapo) (Finland) 70.729 12. Emma Kanerva (Spirit) (Finland) 70.395 13. Jan Ebeling (Rafalca) (U.S.) 70.243 14. Anna Merveldt (Coryolano) (Ireland) 69.772 15. Lyndal Oatley (Sandro Boy) (Australia) 69.377 16. Jose Manuel Martin Dockx (Grandioso) (Spain) 69.043 17. Hiroshi Hoketsu (Whisper) (Japan) 68.739 18. Jacqueline Brooks (D-Niro) (Canada) 68.526 19. Kristy Oatley (Clive) (Australia) 68.222 20. Minna Telde (Santana) (Sweden) 67.477 21. Michal Rapcewicz (Randon) (Poland) 66.915 22. Luiza Tavares de Almeida (Pastor) (Brazil) 65.866 23. Louisa Hill (Antonello) (New Zealand) 65.258 24. Yassine Rahmouni (Floresco) (Morocco) 64.453 . David Marcus (Capital) (Canada) EL