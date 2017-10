Olympics-Equestrian jumping individual qualification - results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Equestrian jumping individual qualification results after third qualifier. 1. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 0.0 points 1=. Marc Houtzager (Tamino) (Netherlands) 0.0 1=. Maikel van der Vleuten (Verdi) (Netherlands) 0.0 4. Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos)(Saudi Arabia) 4.0 4=. Ben Maher (Tripple X) (Britain) 4.0 4=. Edwina Tops-Alexander (Itot du Chateau) (Australia) 4.0 7. Marcus Ehning (Plot Blue) (Germany) 5.0 7=. Daniel Bluman (Sancha LS) (Colombia) 5.0 9. R Al Duhami(Bayard van de Villa There)(Saudi Arabia) 6.0 10. Kamal Bahamdan (Noblesse des Tess) (Saudi Arabia) 7.0 11=. Gerco Schroder (London) (Netherlands) 8.0 11=. Pius Schwizer (Carlina IV) (Switzerland) 8.0 11=. Rolf-Goran Bengtsson (Casall) (Sweden) 8.0 11=. Paul Estermann (Castlefield Eclipse) (Switzerland) 8.0 11=. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 8.0 11=. Richard Fellers (Flexible) (U.S.) 8.0 11=. Ian Millar (Star Power) (Canada) 8.0 11=. Kevin Staut (Silvana) (France) 8.0 11=. Scott Brash (Hello Sanctos) (Britain) 8.0 11=. Jos Lansink (Valentina van 't Heike) (Belgium) 8.0 11=. A Affonso De Miranda (Rahmannshof's Bogeno) (Brazil) 8.0 22. Eric Lamaze (Derly Chin De Muze) (Canada) 9.0 22=. Meredith Michaels-Beerbaum (Bella Donna)(Germany) 9.0 22=. Alberto Michan (Rosalia la Silla)(Mexico) 9.0 25. Rodrigo Pessoa (Rebozo) (Brazil) 10.0 26. Gregory Wathelet (Cadjanine Z) (Belgium) 12.0 26=. Taizo Sugitani (Avenzio) (Japan) 12.0 26=. Jens Fredricson (Lunatic) (Sweden) 12.0 26=. Luciana Diniz (Lennox) (Portugal) 12.0 26=. McLain Ward (Antares) (U.S.) 12.0 31. Julia Hargreaves (Vedor) Australia) 13.0 32. Simon Delestre (Napoli Du Ry) (France) 14.0 33=. Olivier Guillon (Lord de Theize) (France) 16.0 33=. Henrik von Eckermann (Allerdings) (Sweden) 16.0