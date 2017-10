Olympics-Equestrian individual jumping medal results

LONDON, Aug 8 (Reuters) - Switzerland's Steve Guerdat won the Olympic gold medal in the equestrian individual jumping event on Wednesday. Gerco Schroder of the Netherlands won the silver and Ireland's Cian O'Connor won the bronze. Results Table Overall 1. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 points 2. Gerco Schroder (Eurocommerce London) (Netherlands) 1.0 3. Cian O'Connor (Blue Loyd 12) (Ireland) 1.0 4. Kamal Bahamdan (Noblesse des Tess) (Saudi Arabia) 2.0 5. Alberto Michan Halbinger (Rosalia la Silla) (Mexico) 4.0 5. Scott Brash (Hello Sanctos) (Britain) 4.0 5. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 4.0 8. Richard Fellers (Flexible) (U.S.) 5.0 9. Marc Houtzager (Tamino) (Netherlands) 8.0 9. Ben Maher (Tripple X III) (Britain) 8.0 9. Ian Millar (Star Power) (Canada) 8.0 12. Olivier Guillon (Lord de Theize) (France) 9.0 12. Marcus Ehning (Plot Blue) (Germany) 9.0 12. Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno) (Brazil) 9.0 12. Pius Schwizer (Carlina) (Switzerland) 9.0 12. Cassio Rivetti (Temple Road) (Ukraine) 9.0 17. Luciana Diniz (Lennox) (Portugal) 10.0 17. Paul Estermann (Castlefield Eclipse) (Switzerland) 10.0 19. Simon Delestre (Napoli du Ry) (France) 12.0 20. Edwina Tops-Alexander (Cevo Itot du Chateau) (Australia) 13.0 20. Daniel Bluman (Sancha LS) (Colombia) 13.0 22. Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) (Brazil) 17.0 23. Jos Lansink (Cavalor Valentina) (Belgium) 8.0 23. Meredith Michaels-Beerbaum (Bella Donna) (Germany) 8.0 23. Henrik Von Eckermann (Allerdings) (Sweden) 8.0 26. Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos) (Saudi Arabia) 9.0 26. Jens Fredricson (Lunatic) (Sweden) 9.0 26. Dirk Demeersman (Bufero vh Panishof) (Belgium) 9.0 29. Gregory Wathelet (Euphony Cadjanine Z) (Belgium) 12.0 29. Eric Lamaze (Derly Chin De Muze) (Canada) 12.0 29. McLain Ward (Antares F) (U.S.) 12.0 29. Ramzi Al Duhami (Bayard V Devilla T) (Saudi Arabia) 12.0 Round A 1. Cian O'Connor (Blue Loyd 12) (Ireland) 0.0 1. Olivier Guillon (Lord de Theize) (France) 0.0 1. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 1. Scott Brash (Hello Sanctos) (Britain) 0.0 1. Marcus Ehning (Plot Blue) (Germany) 0.0 1. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 0.0 7. Luciana Diniz (Lennox) (Portugal) 1.0 7. Gerco Schroder (Eurocommerce London) (Netherlands) 1.0 7. Pius Schwizer (Carlina) (Switzerland) 1.0 7. Kamal Bahamdan (Noblesse des Tess) (Saudi Arabia) 1.0 11. Simon Delestre (Napoli du Ry) (France) 4.0 11. Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) (Brazil) 4.0 11. Alberto Michan Halbinger (Rosalia la Silla) (Mexico) 4.0 11. Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno) (Brazil) 4.0 11. Ian Millar (Star Power) (Canada) 4.0 11. Daniel Bluman (Sancha LS) (Colombia) 4.0 11. Edwina Tops-Alexander (Cevo Itot du Chateau) (Australia) 4.0 11. Ben Maher (Tripple X III) (Britain) 4.0 11. Marc Houtzager (Tamino) (Netherlands) 4.0 20. Cassio Rivetti (Temple Road) (Ukraine) 5.0 20. Paul Estermann (Castlefield Eclipse) (Switzerland) 5.0 20. Richard Fellers (Flexible) (U.S.) 5.0 23. Henrik Von Eckermann (Allerdings) (Sweden) 8.0 23. Meredith Michaels-Beerbaum (Bella Donna) (Germany) 8.0 23. Jos Lansink (Cavalor Valentina) (Belgium) 8.0 26. Dirk Demeersman (Bufero vh Panishof) (Belgium) 9.0 26. Jens Fredricson (Lunatic) (Sweden) 9.0 26. Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos) (Saudi Arabia) 9.0 29. Gregory Wathelet (Euphony Cadjanine Z) (Belgium) 12.0 29. McLain Ward (Antares F) (U.S.) 12.0 29. Eric Lamaze (Derly Chin De Muze) (Canada) 12.0 29. Ramzi Al Duhami (Bayard V Devilla T.) (Saudi Arabia) 12.0 Round B 1. Richard Fellers (Flexible) (U.S.) 0.0 1. Alberto Michan Halbinger (Rosalia la Silla) (Mexico) 0.0 1. Gerco Schroder (Eurocommerce London) (Netherlands) 0.0 1. Steve Guerdat (Nino des Buissonnets) (Switzerland) 0.0 5. Kamal Bahamdan (Noblesse des Tess) (Saudi Arabia) 1.0 5. Cian O'Connor (Blue Loyd 12) (Ireland) 1.0 7. Cassio Rivetti (Temple Road) (Ukraine) 4.0 7. Ian Millar (Star Power) (Canada) 4.0 7. Ben Maher (Tripple X III) (Britain) 4.0 7. Marc Houtzager (Tamino) (Netherlands) 4.0 7. Scott Brash (Hello Sanctos) (Britain) 4.0 7. Nick Skelton (Big Star) (Britain) 4.0 13. Paul Estermann (Castlefield Eclipse) (Switzerland) 5.0 13. Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno) (Brazil) 5.0 15. Simon Delestre (Napoli du Ry) (France) 8.0 15. Pius Schwizer (Carlina) (Switzerland) 8.0 17. Daniel Bluman (Sancha LS) (Colombia) 9.0 17. Edwina Tops-Alexander (Cevo Itot du Chateau) (Australia) 9.0 17. Luciana Diniz (Lennox) (Portugal) 9.0 17. Olivier Guillon (Lord de Theize) (France) 9.0 17. Marcus Ehning (Plot Blue) (Germany) 9.0 22. Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) (Brazil) 13.0 Jump-off 1. Gerco Schroder (Eurocommerce London) (Netherlands) 0.0 2. Cian O'Connor (Blue Loyd 12) (Ireland) 4.0