Olympics-Equestrian team eventing jumping - results

LONDON, July 31 (Reuters) - Germany won the gold medal in the equestrian team eventing jumping on Tuesday. Results Table 1. Germany Peter Thomsen (Barny 47)/Dirk Schrade (King Artus)/Ingrid Klimke (Abraxxas)/Sandra Auffarth (Opgun Louvo)/Michael Jung (Sam) 133.70 points 2. Britain Nicola Wilson (Opposition Buzz)/Mary King (Imperial Cavalier)/Zara Phillips (High Kingdom)/Kristina Cook (Miners Frolic)/William Fox-Pitt (Lionheart) 138.20 3. New Zealand Jonelle Richards (Flintstar)/Jonathan Paget (Clifton Promise)/Caroline Powell (Lenamore)/Andrew Nicholson (Nereo)/Mark Todd (NZB Campino) 144.40 4. Sweden Linda Algotsson (La Fair)/Ludvig Svennerstal (Shamwari 4)/Sara Algotsson (Wega)/Niklas Lindback (Mister Pooh)/Malin Petersen (Sofarsogood) 148.40 5. Ireland Michael Ryan (Ballylynch Adventure)/Aoife Clark (Master Crusoe)/Joseph Murphy (Electric Cruise)/Camilla Speirs (Portersize Just A Jiff)/Mark Kyle (Coolio) 184.80 6. Australia Christopher Burton (Holstein Park)/Sam Griffiths (Happy Times)/Andrew Hoy (Rutherglen)/Lucinda Fredericks (Flying Finish)/Clayton Fredericks (Bendigo) 186.40 7. U.S. Boyd Martin (Otis Barbotiere)/Karen O'Connor (Mr.Medicott)/Tiana Coudray (Ringwood Magister)/William Coleman (Twizzel)/Phillip Dutton (Mystery Whisper) 208.60 8. France Denis Mesples (Oregon de la Vigne)/Aurelien Kahn (Cadiz)/Lionel Guyon (Nemetis de Lalou)/Donatien Schauly (Ocarina du Chanois)/Nicolas Touzaint (Hildago de I'lle) 230.60 9. Brazil Marcio Carvalho (Josephine MCJ)/Serguei Fofanoff (Barbara)/Marcelo Tosi (Eleda All Black)/Ruy Fonseca (Tom Bombadill Too) 295.20 10. Belgium Virginie Caulier (Nepal Du Sudre)/Carl Bouckaert (Cyrano Z)/Marc Rigouts (Dunkas)/Joris Van Springel (Lully des Aulnes)/Karin Donckers (Gazelle De La Brasserie) 1134.10 11. Netherlands Tim Lips (Oncarlos)/Andrew Heffernan (Millthyme Corolla)/Elaine Pen (Vira) 1161.70 12. Japan Toshiyuki Tanaka (Marquis de Plescop)/Takayuki Yumira (Latina)/Atsushi Negishi (Pretty Darling CD)/Kenki Sato (Chippieh)/Yoshiaki Oiwa (Noonday de Conde) 1207.00 13. Canada Michelle Mueller (Amistad)/Hawley Bennett-Awad (Gin & Juice)/Peter Barry (Kilrodan Abbott)/Jessica Phoenix (Exponential)/Rebecca Howard (Riddle Master) 2071.20