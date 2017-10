Olympics-Britain leads the equestrian dressage team grand prix after Day 1 - results

LONDON, Aug 2 (Reuters) - Britain leads after Day 1 of the Olympic equestrian dressage team grand prix on Thursday. Results Table Overall 1. Britain Carl Hester (Uthopia)/Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris)/Charlotte Dujardin (Valegro) 77.280 2. Denmark Anne van Olst (Clearwater)/Anna Kasprzak (Donnperignon)/Nathalie Zu Sayn Wittgenstein (Digby) 73.305 3. Spain Jose Manuel Martin Dockx (Grandioso)/Morgan Barbancon Mestres (Painted Black)/Juan Manuel Munoz Diaz (Fuego) 70.897 4. Australia Kristy Oatley (Clive)/Lyndal Oatley (Sandro Boy)/Mary Hanna (Sancette) 68.799 . Germany Dorothee Schneider (Diva Royal)/Kristina Sprehe (Desperados)/Helen Langehanenberg (Damon Hill) 76.277 . Netherlands Anky van Grunsven (Salinero)/Edward Gal (Undercover)/Adelinde Cornelissen (Parzival) 73.343 . U.S. Jan Ebeling (Rafalca)/Tina Konyot (Calecto V)/Steffen Peters (Ravel) 70.243 . Sweden Minna Telde (Santana)/Tinne Silfven (Don Aurelio)/Patrik Kittel (Scandic) 67.477 . Poland Michal Rapcewicz (Randon)/Beata Stremler (Martini)/Katarzyna Milczarek (Ekwador) 66.915 Day 1 1. Britain Carl Hester (Uthopia)/Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris)/Charlotte Dujardin (Valegro) 77.280 2. Germany Dorothee Schneider (Diva Royal)/Kristina Sprehe (Desperados)/Helen Langehanenberg (Damon Hill) 76.277 3. Netherlands Anky van Grunsven (Salinero)/Edward Gal (Undercover)/Adelinde Cornelissen (Parzival) 73.343 4. Denmark Anne van Olst (Clearwater)/Anna Kasprzak (Donnperignon)/Nathalie Zu Sayn Wittgenstein (Digby) 73.305 5. Spain Jose Manuel Martin Dockx (Grandioso)/Morgan Barbancon Mestres (Painted Black)/Juan Manuel Munoz Diaz (Fuego) 70.897 6. U.S. Jan Ebeling (Rafalca)/Tina Konyot (Calecto V)/Steffen Peters (Ravel) 70.243 7. Australia Kristy Oatley (Clive)/Lyndal Oatley (Sandro Boy)/Mary Hanna (Sancette) 68.799 8. Sweden Minna Telde (Santana)/Tinne Silfven (Don Aurelio)/Patrik Kittel (Scandic) 67.477 9. Poland Michal Rapcewicz (Randon)/Beata Stremler (Martini)/Katarzyna Milczarek (Ekwador) 66.915