Olympics-Britain win equestrian team dressage medal results

LONDON, Aug 7 (Reuters) - Britain won the Olympic gold medal in the equestrian dressage team event on Tuesday. Germany won the silver and the Netherlands won the bronze. Results Table 1. Britain Carl Hester (Uthopia)/Laura Bechtolsheimer (Mistral Hojris)/Charlotte Dujardin (Valegro) 79.979 points 2. Germany Dorothee Schneider (Diva Royal)/Kristina Sprehe (Desperados)/Helen Langehanenberg (Damon Hill) 78.216 3. Netherlands Anky van Grunsven (IPS Salinero)/Edward Gal (Undercover)/Adelinde Cornelissen (Jerich Parzival) 77.124 4. Denmark Anne van Olst (Clearwater)/Anna Kasprzak (Donnperignon)/Nathalie Zu Sayn Wittgenstein (Digby) 73.846 5. Sweden Minna Telde (Santana)/Tinne Vilhelmson Silfven (Don Aurelio)/Patrik Kittel (Scandic) 72.706 6. United States Jan Ebeling (Rafalca)/Tina Konyot (Calecto V)/Steffen Peters (Ravel) 72.435 7. Spain Jose Manuel Martin Dockx (Grandioso)/Morgan Barbancon Mestres (Painted Black)/Juan Manuel Munoz Diaz (Fuego) 72.287 8. Poland Michal Rapcewicz (Randon)/Beata Stremler (Martini)/Katarzyna Milczarek (Ekwador) 68.536 9. Australia Kristy Oatley (Clive)/Lyndal Oatley (Sandro Boy)/Mary Hanna (Sancette) 68.521 . Canada Jacqueline Brooks (D-Niro)/David Marcus (Capital)/Ashley Holzer (Breaking Dawn) EL