Olympics-Equestrian jumping team medal results

LONDON, Aug 6 (Reuters) - Britain won the Olympic gold medal in the equestrian jumping team competition on Monday. Overall 1. Britain Nick Skelton (Big Star)/Ben Maher (Tripple X III)/Scott Brash (Hello Sanctos)/Peter Charles (Murka's Vindicat W) 8.00 points 2. Netherlands Jur Vrieling (VDL Bubalu)/Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi)/Marc Houtzager (Tamino)/Gerco Schroeder (Eurocommerce London) 8.00 3. Saudi Arabia Kamal Bahamdan (Delphi)/Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos)/Ramzi Al Duhami (Bayard V Devilla T.)/Abdullah Sharbatly (Sultan) 14.00 4. Switzerland Steve Guerdat (Nino des Buissonnets)/Paul Estermann (Castlefield Eclipse)/Werner Muff (Kiamon)/Pius Schwizer (Carlina) 16.00 5. Canada Jill Henselwood (George)/Tiffany Foster (Victor)/Eric Lamaze (Derly Chin De Muze)/Ian Millar (Star Power) 26.00 6. Sweden Jens Fredricson (Lunatic)/Lisen Fredricson (Matrix)/Henrik Von Eckermann (Allerdings)/Rolf-Goeran Bengtsson (Casall La Silla) 28.00 6=. U.S. McLain Ward (Antares F)/Reed Kessler (Cylana)/Richard Fellers (Flexible)/Beezie Madden (Coral Reef Via Volo) 28.00 8. Brazil Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno)/Carlos Eduardo Mota Ribas (Wilexo)/Jose Roberto Reynoso Fernandes (Maestro St.Lois)/Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) 67.00 Round 1 1. Saudi Arabia Kamal Bahamdan (Delphi)/Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos)/Ramzi Al Duhami (Bayard V Devilla T.)/Abdullah Sharbatly (Sultan) 1.00 2. Britain Nick Skelton (Big Star)/Ben Maher (Tripple X III)/Scott Brash (Hello Sanctos)/Peter Charles (Murka's Vindicat W) 4.00 2=. Netherlands Jur Vrieling (VDL Bubalu)/Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi)/Marc Houtzager (Tamino)/Gerco Schroeder (Eurocommerce London) 4.00 2=. Sweden Jens Fredricson (Lunatic)/Lisen Fredricson (Matrix)/Henrik Von Eckermann (Allerdings)/Rolf-Goeran Bengtsson (Casall La Silla) 4.00 2=. Switzerland Steve Guerdat (Nino des Buissonnets)/Paul Estermann (Castlefield Eclipse)/Werner Muff (Kiamon)/Pius Schwizer (Carlina IV) 4.00 6. Canada Jill Henselwood (George)/Tiffany Foster (Victor)/Eric Lamaze (Derly Chin De Muze)/Ian Millar (Star Power) 5.00 7. Brazil Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno)/Carlos Mota Ribas (Wilexo)/Jose Roberto Reynoso Fernandes (Maestro St.Lois)/Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) 8.00 7=. U.S. Mclain Ward (Antares F)/Reed Kessler (Cylana)/Richard Fellers (Flexible)/Beezie Madden (Coral Reef Via Volo) 8.00 9. Mexico Nicolas Pizarro (Crossing Jordan)/Alberto Michan (Rosalia la Silla)/Federico Fernandez (Victoria)/Jaime Azcarraga (Gangster) 10.00 10. Australia Matt Williams (Watch Me)/Julia Hargreaves (Vedor)/Edwina Tops-Alexander (Cevo Itot du Chateau)/James Paterson-Robinson (Lanosso) 12.00 10=. Germany Marcus Ehning (Plot Blue)/Janne Friederike Meyer (Cellagon Lambrasco)/Meredith Michaels-Beerbaum (Bella Donna 66)/Christian Ahlmann (Codex One) 12.00 12. France Simon Delestre (Napoli du Ry)/Penelope Leprevost (Mylord Carthago*Hn)/Kevin Staut (Sea Coast Silvana)/Olivier Guillon (Lord de Theize) 14.00 13. Belgium Philippe Lejeune (Vigo d'Arsouilles)/Gregory Wathelet (Euphony Cadjanine Z)/Dirk Demeersman (Bufero vh Panishof)/Jos Lansink (Cavalor Valentina) 16.00 14. Ukraine Cassio Rivetti (Temple Road)/Oleksandr Onyshchenko (Comte d'Arsouilles)/Bjoern Nagel (Niack de l'Abbaye)/Katharina Offel (Vivant) 21.00 15. Chile Samuel Parot (Al Calypso)/Thomas Couve Correa (Underwraps)/Rodrigo Carrasco (Or de la Charboniere)/Carlos Milthaler (A S Hyo Altanero) 22.00 Round 2 1. Britain Nick Skelton (Big Star)/Ben Maher (Tripple X III)/Scott Brash (Hello Sanctos)/Peter Charles (Murka's Vindicat W) 4.00 1=. Netherlands Jur Vrieling (VDL Bubalu)/Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi)/Marc Houtzager (Tamino)/Gerco Schroeder (Eurocommerce London) 4.00 3. Switzerland Steve Guerdat (Nino des Buissonnets)/Paul Estermann (Castlefield Eclipse)/Werner Muff (Kiamon)/Pius Schwizer (Carlina) 12.00 4. Saudi Arabia Kamal Bahamdan (Delphi)/Abdullah Bin Metab Al Saud (Davos)/Ramzi Al Duhami (Bayard V Devilla T.)/Abdullah Sharbatly (Sultan) 13.00 5. U.S. McLain Ward (Antares F)/Reed Kessler (Cylana)/Richard Fellers (Flexible)/Beezie Madden (Coral Reef Via Volo) 20.00 6. Canada Jill Henselwood (George)/Tiffany Foster (Victor)/Eric Lamaze (Derly Chin De Muze)/Ian Millar (Star Power) 21.00 7. Sweden Jens Fredricson (Lunatic)/Lisen Fredricson (Matrix)/Henrik Von Eckermann (Allerdings)/Rolf-Goeran Bengtsson (Casall La Silla) 24.00 8. Brazil Alvaro Affonso De Miranda Neto (AD Rahmannshof's Bogeno)/Carlos Mota Ribas (Wilexo)/Jose Roberto Reynoso Fernandes (Maestro St.Lois)/Rodrigo Pessoa (HH Rebozo) 59.00 Jump-off 1. Britain Nick Skelton (Big Star)/Ben Maher (Tripple X III)/Scott Brash (Hello Sanctos)/Peter Charles (Murka's Vindicat W) 2. Netherlands Jur Vrieling (VDL Bubalu)/Maikel van der Vleuten (VDL Groep Verdi)/Marc Houtzager (Tamino)/Gerco Schroeder (Eurocommerce London)