Olympics-Men's Fencing individual epee last 32 results

LONDON, Aug 1 (Reuters) - Olympic men's Fencing individual epee last 32 results at the 2012 London Games on Wednesday. Results table Bas Verwijlen (Netherlands) beat Athos Schwantes (Brazil) 15-10 Ruslan Kudayev (Uzbekistan) beat Park Kyoung-Doo (South Korea) 15-9 Paolo Pizzo (Italy) beat Leung Ka Ming (China) 15-14 Yannick Borel (France) beat Dmitriy Karuchenko (Ukraine) 15-10 Joerg Fiedler (Germany) beat Soren Thompson (U.S.) 15-4 Alexandre Bouzaid (Senegal) beat Radoslaw Zawrotniak (Poland) 15-9 Silvio Fernandez (Venezuela) beat Dmitriy Alexanin (Kazakhstan) 15-12 Bartosz Piasecki (Norway) beat Gauthier Grumier (France) 14-13 Ruben Limardo (Venezuela) beat Ayman Fayez (Egypt) 15-13 Seth Kelsey (U.S.) beat Li Guojie (China) 8-7 Jung Jin-Sun (South Korea) beat Pavel Sukhov (Russia) 15-11 Max Heinzer (Switzerland) beat Paris Inostroza (Chile) 15-2 Elmir Alimzhanov (Kazakhstan) beat Nguyen Tien Nhat (Vietnam) 15-9 Geza Imre (Hungary) beat Abdelkarim El Haouari (Morocco) 15-8