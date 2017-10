Olympics-Men's fencing individual epee last 16 Match 8 result

LONDON, Aug 1 (Reuters) - France's Yannick Borel beat Switzerland's Fabian Kauter 15-11 in Match 8 of the men's fencing individual epee last 16 on Wednesday. Results Table Yannick Borel (France) beat Fabian Kauter (Switzerland) 15-11 Joerg Fiedler (Germany) beat Bas Verwijlen (Netherlands) 15-8 Silvio Fernandez (Venezuela) beat Ruslan Kudayev (Uzbekistan) 15-3 Paolo Pizzo (Italy) beat Alexandre Bouzaid (Senegal) 15-11 Ruben Limardo (Venezuela) beat Max Heinzer (Switzerland) 15-11 Seth Kelsey (U.S.) beat Nikolai Novosjolov (Estonia) 15-11 Jung Jin-Sun (South Korea) beat Elmir Alimzhanov (Kazakhstan) 15-8 Bartosz Piasecki (Norway) beat Geza Imre (Hungary) 15-7