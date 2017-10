LONDON, Aug 1 (Reuters) - Norway's Bartosz Piasecki beat South Korea's Jung Jinsun 15-13 in an Olympic men's fencing individual epee semi-finals match on Wednesday. Results Table Bartosz Piasecki (Norway) beat Jung Jinsun (South Korea) 15-13 Ruben Limardo Gascon (Venezuela) beat Seth Kelsey (U.S.) 6-5