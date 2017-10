Olympics-Men's fencing individual foil last 64 results

LONDON, July 31 (Reuters) - Brazil's Guilherme Toldo beat Morocco's Xavier Ali 15-6 in the Olympic men's Fencing individual foil last 64 at ExCel on Tuesday. Results Table Guilherme Toldo (Brazil) beat Xavier Ali (Morocco) 15-6 Zhu Jun (China) beat Zain Shaito (Lebanon) 15-2 Mohamed Samandi (Tunisia) beat Husayn Rosowsky (Britain) 15-8 Daniel Gomez (Mexico) beat Bojan Jovanovic (Croatia) 15-14 Tarek Ayad(Egypt) beat Anas Mostafa (Egypt) 15-5 Radu Daraban (Romania) beat Nicholas Edward Choi (Hong Kong) 15-8