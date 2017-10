Olympics-Men's fencing individual sabre last 32 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Russia's Alexey Yakimenko beat Venezuela's Hernan Jansen 15-4 in the Olympic men's fencing individual sabre last 32 at ExCeL in London on Sunday at the 2012 London Games. Results Table Gu Bon-Gil (South Korea) beat Florin Zalomir (Romania) 15-12 Tim Morehouse (U.S.) beat Veniamin Reshetnikov (Russia) 15-6 Won Woo-Young (South Korea) beat Wang Jingzhi (China) 15-6 Alexey Yakimenko (Russia) beat Hernan Jansen (Venezuela) 15-4 Max Hartung (Germany) beat Luigi Tarantino (Italy) 15-14 Daryl Homer (U.S.) beat Tiberiu Dolniceanu (Romania) 15-11 Dmitri Lapkes (Belarus) beat Philippe Beaudry (Canada) 15-10 Nikolay Kovalev (Russia) beat James Williams (U.S.) 15-12 Zhong Man (China) beat Kim Junghwan (South Korea) 15-14 Aliaksandr Buikevich (Belarus) beat Bolade Apithy (France) 15-11 Diego Occhiuzzi (Italy) beat Liu Xiao (China) 15-9 Benedikt Wagner (Germany) beat Renzo Agresta (Brazil) 15-6 Aldo Montano (Italy) beat Valeri Pryiemka (Belarus) 15-9 Nicolas Limbach (Germany) beat Adam Skrodzki (Poland) 15-8 Rares Dumitrescu (Romania) beat Dmitro Boyko (Ukraine) 15-12 Aron Szilagyi (Hungary) beat Peng Kean Yu (Malaysia) 15-1