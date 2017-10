Olympics-Men's fencing individual sabre last 16 results

LONDON, July 29 (Reuters) - Men's fencing individual sabre last 16 results. Nikolai Kovalev (Russia) beat Won Woo-Young (South Korea) 15-11 Daryl Homer (U.S.) beat Alexey Yakimenko (Russia) 15-14 Max Hartung (Germany) beat Gu Bon-Gil (South Korea) 15-14 Tim Morehouse (U.S.) beat Dmitri Lapkes (Belarus) 15-13 Diego Occhiuzzi (Italy) beat Aldo Montano (Italy) 15-13 Aron Szilagyi (Hungary) beat Zhong Man (China) 15-10 Nicolas Limbach (Germany) beat Benedikt Wagner (Germany) 15-7 Rares Dumitrescu (Romania) beat Aliaksandr Buikevich (Belarus) 15-6 (Editing by David Cutler)